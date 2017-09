El duro momento de inseguridad que atravesó Magui Aicega

Cerca de las 8 de la noche del día martes, Magui Aicega vivió un momento indeseable para cualquier persona: dos hombres en moto le rompieron el vidrio de su auto y, en un segundo, robaron su billetera.

La periodista de TNT Sports y ex Leona publicó la foto en su cuenta de Twitter y rápidamente sus seguidores retuitearon la imagen que habla de una situación lamentable que vive el país en cuanto a la inseguridad.

Embed Unos HDP en moto me acaban de hacer mierda el vidrio y me afanaron la cartera en Martínez a punto de cruzar Lacroze ! Tengan cuidado !!! LPM pic.twitter.com/jpW8JQb30J — Magui Aicega (@MaguiAicega) 12 de septiembre de 2017

El portal PrimiciasYA habló con Magdalena para que nos relate el hecho: "Esto fue ayer a las ocho de la tarde, saliendo de La Corte, donde hacemos TNT Sports. Estaba yendo al club, estoy a 5 minutos. Agarré la calle Enrique Martínez y, una cuadra antes de cruzar Lacroze, vi una moto que se me cruzó y pasó muy cerca, por mi lado izquierdo".

"Yo iba pegada a la bicisenda, por poco no me los trago. Después me pasaron por adelante y sentí que me putearon, estaban chequeando lo que tenía. La próxima cuadra espere en el semáforo y en dos segundos me rompieron el vidrio y se llevaron la cartera. El susto es cuando te explota el vidrio, escuché y dije 'qué exploto'. Veo al tipo llevándose la cartera y recién ahí caí", agregó la exjugadora de hockey.

Magui describió: "Todavía no hice la denuncia, me fui a casa y hoy a la mañana le puse el vidrio. Ahora me estoy yendo para aquel lado a buscar la billetera. Ayer me llamó una amiga y me dijo que había una persona que tenía la billetera, en una pizzería en Carranza me dijeron que vieron una moto naranja tirando la billetera y como se metió en contramano, se dieron cuenta que era robada".

Para completar, Aicega reveló: "Me dijeron que igual haga la denuncia para que tengan un registro y cuanto más tienen, más posibilidades de poner cámaras o policías. Es más que nada para eso. Conozco esa zona pero la gente te dice que pasa muy seguido. Ahora se me para una moto al lado y te da miedo".

Fuente Primicias Ya.