El duro relato de Bartra tras la explosión que le quebró el brazo derecho

El futbolista español del Borussia Dortmund Marc Bartra, quien sufrió la fractura del radio del brazo derecho el pasado martes en un atentado que sufrió el autobús que trasladaba al equipo al estadio, para el partido ante el Mónaco por la Champions League, admitió este viernes mediante una carta que "fueron los 15 minutos más largos" de su vida.Bartra, quien fue operado y tendrá un mes de inactividad, comunicó en una carta en la red social instagram: "Hoy estuvieron mis hijos en el hospital, la visita mas feliz. Son todo para mi y la razón por la cual lucho y sorteo todos los obstáculos y este fue el peor de mi vida, una experiencia que no se la deseo a nadie, el dolor y el pánico, fueron los 15 minutos más largos de mi vida".El español, de 26 años, agregó: "El susto ya pasa y es mayor el deseo de vivir, luchar, trabajar, reír, llorar, sentir, desear, creer, jugar, entrena y seguir aprovechar a mi gente, mis compañeros y mi pasión. Tengo ganas de sentir el olor del césped en la cancha, de estar motivado, de ver la tribuna llena de gente buena que quiere emocionarse y olvidar el mundo loco en que vivimos".El micro que trasladaba al plantel del Borussia recibió un atentado con explosivos cuando iba con dirección a su estadio para jugar el cotejo ante el Mónaco, de Francia, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa el martes pasado.Un artefacto explosivo provocó el estallido del vidrió de la ventanilla en donde esta sentado Bartra y ello le provocó cortes en el brazo derecho y la fractura del radio, motivo por el cual fue operado."Solo pido que podamos vivir en paz. Me veo con el brazo hinchado y siento orgullo pensando en en todo el mal que quisieron hacer y que sólo terminó en esto. Gracias a los médicos, enfermeras, fisioterapeutas y la gente que me ayudó a recuperar y también a millones y millones de personas, a la prensa, al Borussia y compañeros que me enviaron apoyo y amor" concluyo el jugador en una carta enviada a varias redes sociales.El cotejo finalmente se jugó el miércoles último. lo ganó Mónaco por 3 a 2 y cada jugador del Borussia salió al campo de juego vistiendo una casaca con una leyenda apoyando a Bartra.