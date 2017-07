El hermano de Carlos Sánchez ya habló con el Muñeco y se acerca

si me tengo que ir de Uruguay, le doy la prioridad a River Plate

cruz sanchez river1.JPG De la Cruz celebrando con su hermano Sánchez en River



El uruguayo Nicolás De La Cruz manifestó que habló con Marcelo Gallardo y que el técnico de River Plate le expresó "sus ganas de que juegue" en el club millonario, por lo que el futbolista resaltó que "le gustaría" desempeñarse en la entidad de Núñez.El mediocampista ofensivo admitió: "Me quiero quedar en Sudamérica un tiempo más, por el nacimiento de mi hija". El volante también reconoció que ", si no me quedo en mi actual club", que es Liverpool de Montevideo.El jugador, de 20 años y(también ex River, pero ahora en el Monterrey de México), declaró que le "gusta mucho el fútbol argentino", en declaraciones a La Oral Deportiva (AM 630).La posible incorporación del volante se facilitaría por la salida del plantel de su compatriota Iván Alonso, que rescindió su vínculo con el club 'millonario', abriendo la puerta para su llegada a Núñez.Aunque todavía no está definida la venta a un equipo europeo circuló la versión de que Milan de Italia era el principal interesado en comprarlo. Pero ahora se sumó PSV Eindhoven de Holanda, además del Valencia de España, y cualquiera de ellos le cedería a la institución presidida por Rodolfo D'Onofrio.La idea del presidente del club uruguayo, José Luis Palma, es vender a De La Cruz en 15 millones de dólares, ya que su venta "cubriría el presupuesto de ocho años", cerró el dirigente.