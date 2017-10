El Inter de Mauro Icardi le cortó la racha triunfal al Napoli

Napoli, líder invicto de la liga italiana de fútbol de primera división, igualó sin goles, de local, con su escolta Inter, que tuvo al delantero argentino Mauro Icardi como titular, en el partido excluyente de los dos adelantados jugados este sábado por la novena fecha.

El encuentro se jugó en el estadio San Paolo, de Nápoles, donde brilló el astro argentino Diego Armando Maradona entre 1984 y 1991, y fue arbitrado por Luca Banti.

Con este resultado, Napoli, que conquistó el título de la liga en 1987 y 1990, quedó con 25 unidades (ocho victorias y un empate), mientras que Inter, en el que el rosarino Icardi fue reemplazado a los 42 minutos del segundo tiempo, sigue en el segundo puesto con 23 puntos.

El otro partido de la jornada, Sampdoria, con el argentino Matías Silvestre (ex Boca Juniors) de titular y su compatriota Ricardo Álvarez (ex Vélez Sarsfield) entre los suplentes, goleo por 5 a 0, de local, a Crotone, que tuvo a Mariano Izco (ex San Telmo) en la formación inicial.

Con este resultado, Sampdoria, que logró su quinto triunfo en ocho fechas, quedó con 17 unidades, en tanto que Crotone suma seis puntos.

La novena jornada continuará el domingo con los siguientes partidos: Chievo Verona-Hellas Verona; Atalanta-Bologna; Benevento-Fiorentina; Milan-Genoa; Spal 2013-Sassuolo; Torino-Roma; Udinese-Juventus y Lazio-Cagliari.