El mensaje de Gallardo para la revancha en el Monumental

Marrcelo Gallardo habló con la prensa después de la sorpresiva derrota de River en su visita a Jorge Wilstermann por 3-0 y el entrenador mandó un mensaje optimista de cara a la vuelta, que será el jueves que viene en el estadio Monumental.

"Tenemos que jugar un gran partido para dar vuelta una serie de tres goles", reconoció el Muñeco. Y agregó: "Va a ser difícil, pero no imposible. Creo en mi equipo, vamos a tener chances, creo en el espíritu de mis jugadores".

"No voy a dejar de pensar que se puede dar vuelta. No va a ser la primera vez en la que se puede dar vuelta un resultado adverso y vamos a estar ante uno de los desafíos más importantes como entrenador", expresó Gallardo y reconoció: "Es un resultado negativo, no lo esperábamos, pero ahora queda masticar la bronca y apelar a la rebeldía, a tocar las fibras más íntimas".

Respecto al desarrollo del duelo en la ciudad de Cochabamba, el técnico analizó: "Fue un partido raro, difícil, ir perdiendo a los pocos minutos hizo que perdiéramos el orden y la planificación. Tuvimos el control de pelota, nos faltó más profundidad y ellos aprovecharon esos momentos para atacar nuestros espacios".

"En el segundo tiempo se sostuvo el control, hubo situaciones claras, no pudimos meter un gol y ahí estuvo la diferencia, en la efectividad. Ellos aprovecharon sus situaciones y nosotros no supimos aprovechar las nuestras", comentó.

"Hoy dimos muchas ventajas. Tuvimos un partido que nos costó muchísimo, debemos pensar en el que viene a partir de mañana. Tampoco nos podemos quedar mucho tiempo masticando bronca ni con dolor", concluyó Gallardo.