El pacto entre la Superliga y Agremiados, por el fútbol que se viene

Los principales directivos de la Superliga y autoridades de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) mantuvieron este martes una "positiva" reunión respecto al retorno del fútbol, ya que acordaron la posible firma de un acuerdo para que los clubes que mantengan deudas con sus planteles, en diciembre no puedan realizar incorporaciones.Este encuentro se dio luego de un par de semanas donde el secretario general de Agremiados, Sergio Marchi, advirtió sobre la grave situación de muchos clubes de Primera División , que mantenían deudas millonarias con sus planteles.El gremialista había reconocido que el torneo de Primera División, que debe comenzar el 20 de agosto, estaba en duda de iniciar, porque no estaban las condiciones dadas para que empiece a rodar la pelota. A principio de año el torneo de Primera División y las categorías de ascenso mantuvieron una huelga de cerca de dos meses, que retrasó el inicio los torneos, debido a que los clubes mantenían serias deudas con sus planteles.Mariano Elizondo, como CEO de la Superliga, recibió junto a otros dirigentes a Sergio Marchi en la tarde de este martes, en una reunión que fue catalogada por las partes como "positiva".En el encuentro, Marchi le solicitó a Elizondo que el torneo no empiece si hay deuda con los jugadores, que se siga de cerca a cada club y que aquellos que tengan deuda en diciembre, no puedan incorporar nuevos jugadores.La Superliga no desconoció la problemática ni el pedido realizado por Futbolistas Argentinos Agremiados, pero sabe que sería una dura derrota no iniciar en tiempo y forma el campeonato, dado lo que representa este tan esperada nueva administración.En ese sentido, Marchi se llevó un primer visto bueno para que el punto de la restricción de incorporar jugadores para clubes que deban dinero a futbolistas en diciembre quede firmado en un acuerdo.También se llevó el compromiso de los 28 clubes que disputará la Superliga a partir de agosto de tener a todos los jugadores con el sueldo de junio recibido. "Se trató de un buen encuentro, pero todavía falta mucho", afirmaron fuentes que participaron de la reunión, que se repetirá el próximo jueves, para tratar de darle un cierre a la siutación.