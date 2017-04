El "palo" de Menotti para Batistuta

Que Gabriel Batistuta, uno de los grandes referentes de los seleccionados argentinos de las últimas décadas, haya contado que dentro del vestuario actual la mitad de los futbolistas no le "dio pelota" generó un descontento generalizado.

Sin embargo, para César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo en 1978, el exgoleador no estuvo nada bien en revelar esa intimidad: "Si me hubiese pasado lo de Batistuta, yo no lo hubiera dicho", expresó.

Para Menotti, lo sucedido es una situación mucho más normal de la que se quiso reflejar con el impulso de la necesidad mediática de generar una polémica: "Los jugadores están a punto de jugar un partido y tienen la cabeza en otra cosa. A mí me ha pasado de estar en un vestuario de la selección y no enterarme quién estaba en la puerta y por ahí estaba mi hijo. En futbolistas de este nivel no me parece que sea relevante", argumentó.





Fuente: Bolavip