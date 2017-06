"El partido lo perdimos nosotros"

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Daniel Hourcade, analizó la derrota de Los Pumas frente a Inglaterra en el inicio de la ventaja de junio.

El test match se disputó en la provincia de San Juan y tuvo el triunfo de la Rosa por 38 a 34.

"Perder por errores propios y no por aciertos del rival da una bronca bárbara. Desperdiciar muchas oportunidades, dejar ocasiones de puntos por el camino, perder el manejo del partido en momentos claves por parte nuestra. No puedo desmerecer para nada lo hecho por Inglaterra, pero no tengo dudas que se nos escapó por culpa nuestra y creo que fuimos superiores".

"Era un partido importante para ganar: para el aspecto mental y por el aspecto mental, porque además estaban dadas todas las condiciones que generamos nosotros para que sucediera... Cuando perdés un partido que tenés para ganarlo, da bronca. No hemos manejado momentos clave del partido que teníamos que manejar... a veces hay que tener la pelota en momentos vitales en los que hay que administrar la ventaja táctica, ver dónde estamos situados... en fin, son cosas sobre las que tendremos que trabajar en la semana".

"Hemos dominado el scrum en el segundo tiempo, dominamos el line, dominamos acciones... en el primer tiempo no quedé conforme con lo que hicimos, pero en el segundo tiempo sí, se llevó a cabo lo que queríamos y habíamos ideado y eso a uno le da la tranquilidad de saber que el rugby está, que podemos seguir avanzando. A nadie le gusta perder y menos así, pero ahora hay un próximo partido en el que esperemos poder demostrar que este equipo ha crecido".