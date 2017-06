El peor momento de Rodolfo D' Onofrio: "Pensé que me mataban"

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, fue asaltado por cuatro "motochorros" en el barrio porteño de Palermo y reveló que "en esa fracción de segundos" que duró el robo pensó que lo "mataban".

D'Onofrio precisó que el hecho ocurrió este martes a las 17 cuando caminaba por la avenida Figueroa Alcorta, a la altura de la calle Jerónimo Salguero, y fue empujado desde atrás por uno de los delincuentes, quienes se trasladaban en dos motos.

El presidente de River dijo que espera que el asalto haya sido "una cuestión simplemente casual, de las tantas que pueden haber en nuestra Ciudad, en el Gran Buenos Aires o en todo el país, y que no sea una cosa distinta".

"Cuando me pasó, en esa fracción de segundos, pensé que me mataban, porque te agarran del cuello, te dicen 'te vamos a quemar, quedate quieto'. Uno no sabe lo que va a ocurrir, si estaban drogados, qué les pasa, si te van a pegar un tiro y vos perdés la vida por un reloj", planteó.

En diálogo con radio Mitre, el dirigente añadió: "Yo salgo para mostrar que estoy bien y darle tranquilidad a todo el mundo, pero sigan intranquilos porque vivimos en una ciudad en la que pasa esto".

El robo ocurrió cuando el empresario de 68 años volvía a su casa tras almorzar junto a un colaborador y fue sorprendido por cuatro ladrones que se movilizaban en dos motos. 'Solo' se llevaron su reloj.