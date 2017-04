El Perú de Gareca se juega sus últimas fichas ante Venezuela

El seleccionado de fútbol de Perú, conducido tácticamente por el argentino Ricardo Gareca, deberá extremarse este jueves para conseguir un triunfo como visitante frente Venezuela y de esa manera continuar alimentando sus escasas chances de clasificar para la Copa del Mundo de Rusia 2018.



El encuentro, válido por la 13ra. fecha de la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo a celebrarse en tierra rusa, se desarrollará en el estadio Monumental del Maturín, en Monaga, desde las 19.30 local, 20.30 de Argentina, con el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres.



La expectativa en Venezuela por este cotejo es mínima y se han vendido poco más de 6.000 entradas de las 52.000 disponibles y es probable que los organizadores ofrezcan "puertas abiertas" para garantizar el lleno del estadio.



Perú está octavo a falta de seis jornadas con 14 puntos, a cinco de Argentina que esta quinta con 19 y hoy esta en zona de repechaje, puesto que permite definir una plaza para Rusia jugando ante un equipo de la Concacaf.



El equipo de Gareca no tiene opciones y jugará con un tres hombres fuertes en el ataque como André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero, continuando con su apuesta táctica de un 4-5-1 como en los cotejos anteriores.



El argentino llamó a última hora al defensor Renzo Revoredo, del Sporting Cristal, luego de la sensible baja por lesión del lateral derecho del Tigres mexicano y ex Newell's Old Boys Luis Advíncula.

No obstante, Revoredo será suplente y el defensor Aldo Corzo se encargaría de marcar la banda derecha, donde se sitúan los habilidosos Alejandro Guerra y Yeferson Soteldo por Venezuela.



Por su parte el seleccionador venezolano, Rafael Dudamel (ex arquero de Qilmes) podría incluir en la formación al delantero del Atlanta United de la MLS, Jósef Martínez, en lugar del habitual Salomón Rondón, ya que convirtió tres goles en el pasado compromiso eliminatorio ante Bolivia en casa ganado por 5-0. Venezuela como local marcó un triplete en la goleada 5-0 ante Bolivia.



Ademas, en un soplo de aire fresco para los caribeños, el arquero Wuilker Fariñez, el mediocampista defensivo Yangel Herrera y el mediocampista ofensivo Yeferson Soteldo, todos sub-20 y piezas clave en la clasificación de Venezuela para el Mundial de la categoría en Corea del Sur, sean titulares.



Venezuela está último en la tabla con apenas cinco puntos, muy lejos del nivel que había mostrado en las pasadas eliminatorias que permitían vislumbrar una clara superación en el juego del equipo vinotinto.



Probable formaciones

Venezuela: Wuilker Fariñez; Víctor García, José Manuel Velásquez, Wilker Ángel, Rolf Feltscher; Rómulo Otero, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Alejandro 'Lobo' Guerra; Yeferson Soteldo y Salomón Rondón o Jósef Martínez. DT: Rafael Dudamel.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva; Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

Cancha: Estadio Monumental del Maturín .

Árbitro: Enrique Cáceres (Paraguay)

Hora: 19.30 local (20.30 de Argentina).

TV: TyC Sports.