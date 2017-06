El polémico spot antimadrilista de la TV española para la gran final

Embed

La televisión autonómica de Catalunya, TV3, emitió un anuncio de la final de la Champions League apoyando a un equipo extranjero, la Juventus de Turín, antes que a uno de su país, el Real Madrid."Sólo hay once hombres capaces de evitar lo inevitable. Once hombres preparados para cambiar el destino y hacer vivir una noche negra al todopoderoso conjunto blanco. Hombres jóvenes tocados por una varita mágica. Hombres viejos bregados en mil batallas, que beben el elixir de la juventud eterna. En Europa sólo hay once hombres capaces de voltear la historia", reza el anuncio de TV3.