El precio del fútbol argentino en la TV

Las empresas Fox y Turner anunciaron que los partidos del campeonato de Primera División del fútbol argentino, que se inicia el viernes 18 de agosto, se podrán ver sin cargo en calidad Standard (SD) por los canales de cable FOX Sports, FOX Sports2 y TNT, hasta que dichos propietarios de los derechos de la televisación lo determinen.Por otra parte Fox y Turner decidieron crear dos señales Premiun en calidad HD (High Definition) de 24 horas de emisión los 365 días del año, en donde dentro de sus contenidos se van a poder ver los partidos del torneo del fútbol Argentino, entre otros tantos eventos.Para acceder a esa trasmisión de los partidos del campeonato en HD se deberá pagar aparte un abono de 300 pesos mensuales, confirmó la empresa de cable Cablevisión en un comunicado."Estas dos señales se van a comercializar bajo la modalidad Premiun bajo el nombre Pack Fútbol, con suscripción con un costo de $ 300.Las señales van a ser Fox Sports Premium y TNT Sports, ambas con cobertura full HD y una calidad de transmisión única en el mercado", se indicó en la misma gacetilla.

En Internet también habrá una oferta segmentada que no estará disponible en las pantallas tradicionales. Será posible, por ejemplo, comprar sueltos los partidos, incluso hasta 10 minutos antes del comienzo. Obviamente quien adquiera fútbol a último momento pagará mucho más que quien compre el partido en la semana o un abono mensual o anual para seguir a sus equipos por todas las canchas.

"Internet será el Netflix del fútbol. Allí estarán todos los partidos de la fecha y los de las fechas anteriores para volverlos a ver. Se va a usar la tecnología flow para que todos los partidos estén disponibles on demand, o sea cuando uno quiera, donde uno quiera y en el dispositivo que quiera", reveló un productor al tanto de estas novedades y que incluso imagina que en un tiempo no muy lejano, podría haber partidos que sólo se transmitirán on line para verlos a través de computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes.