Así lo viví del defensor mendocino de San José, de Oruro, Marcos Barrera para Ovación en edición papel:

El problema de la Selección es Bauza. Es un técnico para dirigir un equipo defensivo y en el partido pasado se vio que no tiene identidad de juego. Son todos buenos jugadores, pero dependemos de las individualidades y no hay juego colectivo.

Con los bolivianos se defendió como se pudo porque el tema de la altura es complicado, no es fácil jugar acá. El técnico lo único que hace es proteger a sus jugadores, como el Kun Agüero y el Pipa (Higuaín), que no transpiran la camiseta en estos partidos complicados.

Si le preguntás a cualquier jugador de la Selección, no tienen ganas de venir a jugar a la altura. Fue difícil, no encontraban aire y se los veía ahogados. Cuando vino la otra vez Di María corría todo y ahora no podía parar ni una pelota, a un jugador profesional como él no puede ser que se le escape la pelota. Después, jugás con un 9 y nadie le tiró una pelota.

Hubo jugadores que hicieron un gran sacrificio, pero nada más que eso.