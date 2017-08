El PSG sigue de fiesta desde que llegó Neymar

El mediocampista argentino Javier Pastore marcó un tanto en la goleada de París Saint Germain, con una notable actuación del brasileño Neymar , ante Toulouse por 6-2 como local, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga de Francia.El futbolista cordobés, convocado por el seleccionado argentino para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (31-8 vs. Uruguay y 5-9 vs. Venezuela), entró a los 24 minutos del segundo tiempo y marcó su gol a los 37m. de dicha etapa.Además, el rosarino Ángel Di María, que dio la asistencia en la anotación de Pastore, estuvo entre los titulares y salió a los 41m. del complemento por el alemán Julian Draxler, al tiempo que el rosarino Giovani Lo Celso ingresó un minuto antes por el uruguayo Edison Cavani.Por su lado, el brasileño Neymar demostró otra vez su calidad y se despachó con dos goles y una asistencia para el francés Layvin Kurzawa.Previamente, Neymar lloró en el minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado del jueves en Barcelona, donde residió hasta hace un mes.En otro partido de la jornada, el volante Lucas Ocampos (ex River Plate) vio la tarjeta roja en la igualdad de su equipo, Olympique de Marsella, con Angerse por 1-1 como local.PSG, Saint Etienne y Monaco tienen 9 puntos; Lyon y Olympique de Marsella, 7; Bordeaux y Angers, 5; Troyes, Montpellier y Racing Strasburgo, 4; Niza, Caen, Lille, Guingamp, Toulouse y Niza, 3; Rennes, 2; FCO Dijon, 1; Metz y Amien, 0.