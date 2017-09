El Real metió un triunfazo y alcanzó un récord histórico en la Liga

Embed RÉCORD HISTÓRICO - El Real Madrid iguala la mejor racha de victorias consecutivas fuera de casa (12) en los 88 años de historia de #LaLiga. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 23 de septiembre de 2017

real.JPG Fotos: Real Madrid FC

Real Madrid se acercó este sábado al líder Barcelona en la pelea por el título de la Liga de España tras derrotar a Deportivo Alavés por 2-1 como visitante, en un partido correspondiente a la sexta fecha.El conjunto madrileño contó con el doblete de Daniel Ceballos (10m. PT y 43m. PT) para recuperarse de la caída de la pasada jornada ante Betis (1-0), al tiempo que Manuel García (40m. PT) anotó el primer tanto del ex equipo del argentino Luis Zubeldía en la competencia.El portugués Cristiano Ronaldo continúa sin marcar en el certamen local, en el que debutó oficialmente contra los sevillanos el miércoles anterior cuando cumplió los cuatro encuentros de suspensión por la tarjeta roja recibida en la ida de la Supercopa de España.Con esta victoria, Real Madrid suma 11 puntos, cuatro menos que Barcelona (juega este sábado con el Girona), y Alavés sigue sin unidades en el último puesto de la clasificación.Previamente, Atlético de Madrid (14), conducido por el argentino Diego Simeone, derrotó a Sevilla (13), dirigido por el cordobés Eduardo Berizzo, por 2-0, de local , y ratificó su buen momento.Además, Luciano Vietto (ex Racing) estuvo en el once titular del dueño de casa y salió reemplazado por Ángel Correa (ex San Lorenzo), mientras que Gabriel Mercado (ex River), Ever Banega (ex Boca) y Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba) arrancaron en la visita y Joaquín Correa (ex Estudiantes LP) ingresó en el segundo tiempo.