El tercera línea Rodrigo Báez, analizó la temporada de Los Jaguares

Finalizó la segunda temporada de Los Jaguares en el Súper Rugby y Rodrigo Báez, uno de los dos mendocinos que es parte de la franquicia argentina, el otro es Gonzalo Bertranou, analizó e hizo un balance de lo que vivieron.

"Por ahí no hicimos la mejor campaña pero las cosas buenas se vieron al principio y al final ya que pudimos jugar bien y ganar. Arrancamos y lo terminamos bien, en el medio hubo partidos bastantes malos que los podríamos haber ganado jugando mejor pero se nos escaparon", comenzó explicando Báez.

El mendocino dialogó con Ovación online y contó las sensaciones que le dejó una nueva temporada en el campeonato más importante del hemisferio Sur.

"En los partidos que jugamos bien nos quedó la tranquilidad de saber que si estas enchufado podes jugar a un nivel altísimo. Pero en los partidos que fueron malos nos dejó la preocupación que si no estás metido la podes pasar mal".

Sobre la cara que mostró el equipo a lo largo del torneo explicó: "Es un torneo muy duro y largo que te desgasta muchísimo, más de lo que pensábamos. Si dejas detalles librados al azar haces malos partidos".

"Hay que destacar que no jugamos contra ninguna franquicia neozelandesa y por ahí es más fácil. Si bien el año pasado creo que jugamos peor lo hicimos con franquicias más duras, y en esta temporada esos equipos jugaron mejor".

En lo personal, Báez dijo estar "contento" con su rendimiento pero hubo una lesión que lo dejó afuera de tres partidos y "me hubiese gustado estar para sumar más minutos".

"Lo negativo fue que en la primera mitad me costó mucho agarrar el ritmo y sobre el final pude jugar bien, la idea es mantener el nivel durante los 80 minutos", agregó el tercera línea.

Los Jaguares ganaron 7 partidos y perdieron 8 a lo largo de la temporada y para el mendocino "lo más positivo es que tocamos fondo y pudimos salir, en los últimos dos encuentros se vio".

Siguiendo con el análisis del torneo agregó: "Lo malo que cuando psicológicamente estamos mal no respondemos de la mejor manera. Nos cuesta salir de esos pozos y como jugador te das cuenta en el día a día. En cambio, en los últimos dos partidos nos propusimos jugar sin presión y dejamos demostrado que todo es mental y cuando queremos podemos jugar bien".

- ¿Cómo tomaron la salida de Raúl Pérez?

- Se toma como un ciclo cumplido tras estos dos años. Mucho no sé quién será el DT pero el que venga vamos a seguir trabajando y haciendo lo mejor que podamos.

- Se viene el Rugby Championships...

- En lo personal mi cabeza ya está pensando en el Championships porque no queda mucho y se viene un torneo muy duro. Sudáfrica está muy bien a comparación del año pasado, Australia no pasa por un buen momento pero no deja de ser Australia y Nueva Zelanda creo que está en el mejor momento de su historia.

- ¿Cómo les cayó el sorteo del Mundial?

- En un primer momento no nos cayó tan mal porque nos podría haber ido peor. Nos podrían haber tocado Nueva Zelanda y Sudáfrica. Si bien es un grupo dificilísimo el que nos tocó tenemos chances porque hay rivales a los que ya se les ha ganado.

Y jugar con los All Blacks es casi imposible sobre todo porque es un karma para nosotros ya que nunca le hemos ganado.

- Sos de los pocos jugadores que han pasado por todas los seleccionados de la Unión, ¿cómo lo tomás?

- Si hoy estoy acá es porque le aposté al sistema de la UAR y me quedé en Argentina. Por ahí me quedó la espina de haber tenido la experiencia de jugar afuera pero estoy feliz con lo que logré.