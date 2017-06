El tercera línea de Universitario hizo un try antológico

Arrancó en su campo y se animó. No lo suele hacer pero vio espacios y encaró. Ignacio Linardelli convirtió un try antológico que se viralizó rápidamente y llegó a cada rincón de la Argentina.

Jamás los imaginó. Ni al try, ni a la repercusión que tuvo su acción. "Terminé muerto", tiró Nacho entre risas cuando fue consultado por Ovación online acerca del hito.

Try de Nacho Linardelli

"Es que no estoy acostumbrado. Mis compañeros se reían, yo también. Me gastaron todos", contó el tercera línea de Universitario de Mendoza que convirtió uno de los tries de la tarde en el 75 a 35 de su equipo sobre Peumayén, en la pre intermedia B.

El jugador de 21 años, orgulloso de su try, publicó el video en su Instagram y no paró de viralizarse hasta llegar a todos los medios dedicados al rugby.

"Ahora me voy a animar más", prometió. ¡Habrá que estar atentos!