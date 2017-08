El Tomba en el Arena do Gremio, en la piel del hincha

Matías y Fernando son dos simpatizantes de Godoy Cruz que estuvieron en el Arena do Gremio alentando el Expreso. Regresaron a Mendoza junto con el equipo y contaron sus sensaciones."Fue una experiencia inolvidable, un sueño. Nunca me imaginé que podía llegar a suceder, y más allá del resultado fue increíble lo que vivimos", arrancó diciendo Matías, que compartió el vuelo de regreso con los jugadores de Godoy Cruz."El equipo dejó todo en la cancha, no se pudo pasar a cuartos de final pero estoy orgulloso como simpatizante por el sacrificio, la actitud y la entrega que tuvieron durante los 90 minutos. Sentí mucha emoción cuando Javier Correa marcó el gol. No sabía qué hacer, si saltar o llorar de alegría", agregó.Fernando también dijo lo suyo: "Creo que pudimos dar la sorpresa en Porto Alegre"."Es una experiencia única que nunca voy a olvidar. Fue impresionante ver a todos los hinchas de Godoy Cruz que había en la cancha. Por momentos dejamos callados a los brasileños en su propia cancha", contó orgulloso.