El Twetty Carrario jugó en todos lados: "Me pareció ver una linda camiseta"

A l nacer en la localidad cordobesa de Bell Ville, el bebé rubio se movía mucho y ya desde la cuna demostraba que no sería quietito. Era 30 de agosto de 1971 cuando llegaba al mundo Silvio René Carrario. Años después alguién le vio un parecido a un dibujito animado de una de las tantas series de Looney Tunes, de la productora estadounidense Warner Bros. Y desde ahí pasó a ser Twetty, el pajarito que decía "me pareció ver un lindo gatito", mientras el gato Silvestre hacía mil y un intentos para devorarlo mientras la abuela no estaba.



El chico mostró su velocidad y sus actitudes como delantero y pronto iba a partir de la ciudad ubicada entre Villa María y Marcos Juárez.



En la actualidad goza de su retiro como futbolista y es el director de Deportes de Bell Ville. Es la ciudad de nacimiento de Mario Kempes.



Jugó primero en Club Atlético y Biblioteca Bell Ville y luego en Club Social Deportivo Mutual Chañarense hasta 1992.



A 200 kilómetros de su pueblo lo esperaba la gran ciudad de Rosario. Y con 21 años comenzó a jugar en la Primera B Metropolitana para Central Córdoba.



A esa edad el muchacho no se le quedaba callado a nadie y su carrera futbolística fue en ascenso. Sabía negociar su pase, pelear por sus contratos y hacer valer sus goles.



Su salto a Talleres de Córdoba en la primera división del fútbol argentino lo hicieron conocido. Los goles del Twetty Carrario los pasaban por TV y a pesar de su físico poco robusto, sabía explotar su buena ubicación en el área y su velocidad en los últimos metros para llegar al gol.



En 1995 llegó a Racing Club en donde jugó sólo 13 partidos y convirtió 6 goles.



El 1 de agosto de 1996, debutaba en un amistoso para Boca Juniors contra Universidad de Chile y se iba a quedar hasta el 10 de febrero de 1997.



Jugó 6 partidos por el Apertura '96, 5 de la Supercopa y los demás amistosos hasta completar 16 encuentros con 3 goles convertidos en donde fue titular 6 veces.



En el plantel estaban Claudio Caniggia, Manteca Martínez, Rambert, Guerra, Tchamí y Latorre para ocupar los puestos de delanteros.



De Boca se fue a Unión de Santa Fe y de ahí a Deportivo Español en pasos muy breves. Después se quedó un lapso mayor en Chacarita Juniors de 1998 a 2001. Anduvo por Venezuela y en su vuelta al país tuvo presencia en varios clubes hasta el 2007 cuando se fue a jugar dos años a Bolívar, hasta el 2010.



Siempre se dijo que su carácter fuerte lo llevaron a discusiones con los directores técnicos y los dirigentes. También no era de los más queridos por sus compañeros de vestuario. Lo que se dice: un conflictivo o un tipo difícil.



En su regreso de Bolivia ya estaba lejos de la primera división, tenía 39 años, y arregló con Huracán Madariaga, luego con Unión del Viso y en 2102 con Centro Bancario de Gualeguay, en torneos locales, regionales y el Argentino C.



Se dedicó a la dirección técnica en su ciudad natal y ahora está cargo de la Dirección de Deportes municipal.



Fue un gran "domador de camisetas" dirían en la popular. Jugó en 13 clubes en Primera división del fútbol argentino y sumados los otros en distintas divisiones llega a 18.



De los jugadores argentinos es uno de los que más camisetas vistieron en primera división como Navarro Montoya (14) y contando a jugadores extranjeros el uruguayo Carlos Bueno llegó a los 17 clubes, pero están muy lejos del arquero inglés John Burrige, que estuvo en 29 equipos, y el yugoslavo Darko Kordas, quien participó en 27 escuadras. Twetty no los envidia.



Sus clubes - Las camisetas que se puso



Social Deportivo Chañarense 1990-1992

Central Córdoba de Rosario 1992-1993

Talleres (Córdoba) 1993-1995

Racing Club 1995-1996

Boca Juniors 1996

Unión de Santa Fe 1997

Deportivo Español 1997-1998

Chacarita 1998-2001

Deportivo Italchacao (Venezuela) 2002

Olimpo de Bahía Blanca 2002-2003

Lanús 2003

Quilmes 2004

Argentinos Juniors 2005

Quilmes 2006

Olimpo de Bahía Blanca 2006-2007

Aldosivi 2007

Bolivar 2008-2010

Huracán Madariaga 2010

Unión (Del Viso) 2011

Bancario (Gualeguay) 2012