El viaje de Angelici para hablar con Tevez

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, consideró este "casi imposible" que el mediocampista Ricardo Centurión permanezca en el club bajo las pretensiones de San Pablo de Brasil, dueño de su pase, y confirmó que este año viajará a China para dialogar con Carlos Tevez, quien tiene una cláusula de salida del Shanghai Shenhua en diciembre próximo.



Angelici consideró, además, que se pondrá "de acuerdo rápidamente" con el director técnico Guillermo Barros Schelotto, para determinar la extensión de su contrato, que vence el 30 de junio venidero.



En una nota con TyC Sports, en la que abordó toda la actualidad del club, el titular "xeneize" reconoció la dificultad de retener a Centurión al término de la actual cesión, incluso con la posibilidad de incluir en la negociación al delantero Andrés Chávez, que hoy milita en la entidad del barrio paulista de Morumbí.



"Tenemos que sentarnos con la gente de San Pablo, pero en los números que se manejan veo casi imposible que pueda seguir. A mediados de mayo trataré de viajar a Brasil para ver si podemos entrar en alguna negociación", reconoció.



"Pero sin apuro -tranquilizó-, todavía falta. Es cierto que Centurión es un jugador que me gusta mucho dentro de la cancha pero el valor fijado por su pase es muy alto".



El ex Racing Club está a préstamo hasta mediados de año y si Boca quiere conservarlo deberá pagarle a San Pablo unos 6,3 millones de euros, cifra que el presidente considera muy elevada.



Una cláusula similar, cuya cifra se negó a precisar, debería abonar el club si desea que Tevez regrese de China en diciembre próximo, según estipula su contrato con Shanghai Shenhua.



Angelici confirmó que viajará a China por razones comerciales este año y que allí tomará contacto con el "Apache", quien aún no tiene definida la postura que tomará en diciembre.



"Carlos tomó una decisión junto a su familia, firmó un contrato por dos años y tiene una cláusula de salida en diciembre. Una cláusula que es pagable tratándose de un jugador como Tevez, pero no sé cuál será su decisión, seguramente hablaré con él cuando viaje", afirmó.



En materia de refuerzos para la próxima temporada, Angelici admitió que el defensor paraguayo Gustavo Gómez, ex Lanús, "es un viejo anhelo" del cuerpo técnico conformado por los "Mellizos", quienes lo dirigieron en la entidad "granate".



Además, adelantó que el club está "siguiendo" al mediocampista de Talleres de Córdoba Emanuel Reynoso, de 19 años, y autor de uno de los goles en la última victoria del conjunto cordobés en La Bombonera (2-1).



Sobre las posibles ventas, el presidente "xeneize" aseguró que Boca "no tiene ninguna necesidad" de desprenderse de otro jugador (Rodrigo Bentancur partirá a Juventus de Italia) porque se encuentra "muy bien económica y financieramente".



Angelici comentó también que Boca comenzará un programa de charlas en las divisiones inferiores para "hacer docencia" sobre el uso de las redes sociales, luego que este fin de semana trascendiera un video que muestra a Jonathan Silva y Cristian Pavón, jugadores del fútbol profesional, fumando en la concentración.



"Nosotros les hicimos un apercibimiento y dejamos que el cuerpo técnico hablara con ellos. No nos queremos acostumbrar a este tipo de situaciones, por eso vamos a tener charlas con todos los juveniles del club para que aprendan sobre el uso de las redes sociales. Deben saber que, si bien son jóvenes, son también profesionales", advirtió.



"Parece contradictorio que siendo profesionales haya jugadores con el vicio de fumar, pero es una realidad. No es algo en lo que nosotros podamos intervenir, siempre y cuando lo hagan fuera del club", concluyó.