El Zonda puede ser determinante

zonal cuyano (1).JPG A 39 puntos del segundo

Más allá de la diferencia con su escolta Cristian Castro, Maxi Martínez se mostró en baja esta fecha por su exclusión en la final de la PF. Sigue atractivo un torneo que parecía liquidado.

zonal cuyano (2).JPG

zonal cuyano (3).JPG A 16 puntos del segundo

Inzirillo está en alza y en esta fecha sumó todos los puntos en juego en el TP 1.4. A su escolta Piastrellini le sacó media carrera y hay que cinco pilotos encerrados en 30,5 unidades.

zonal cuyano (4).JPG A 27.5 puntos del segundo

Santibáñez también sumó todos los puntos posibles en la C2 y además está en alza por ser muy regular. El segundo es Girala (aún no ganó) y en 56,5 están los cinco primeros.

zonal cuyano (5).JPG A 62 puntos del segundo

Vechetti está totalmente en alza y, de no mediar grandes inconvenientes, logrará la cuarta corona personal en el TCC. Su escolta, Secchi, no ha podido ganar esta temporada.

Franco Martín Ballabrigaballabriga.franco@diariouno.com.arDespués del receso invernal el Zonal Cuyano regresó con carreras especiales y en la previa los campeonatos estaban cubiertos de incertidumbre en cuanto a los posibles candidatos, pero esta sexta fecha dejó todo mucho más claro.En algunos casos los golpes fueron letales, precisos, puntuales, para dejar a algunos rivales casi nocaut y a otros con la pelea muy en desventaja, parafraseando con el boxeo.El más determinante fue el que asestó Iván Vechetti en el TC Cuyano. El Flaco de Rodeo del Medio logró su segunda victoria al hilo (tres sobre seis posibles) y sacó una diferencia enorme, la cual será muy difícil de descontar para sus rivales. Su gran momento conductivo y el funcionamiento de su Ford (ganó con brida) lo acercan a su cuarta corona teceísta.Otro que pegó muy fuerte fue Federico Inzirillo en el Turismo Posta 1.4. El piloto del team Paladini sumó 57 puntos en esta fecha, pero además logró la victoria necesaria que ahora lo avala para ser campeón. De sus rivales, sólo Pedro Piastrellini sumó varias unidades, pero aún no ha ganado. Si bien irá con la brida de primero a El Zonda, el hecho de ser regular de aquí hasta fin de año.Un caso muy parecido fue el de Gustavo Santibáñez en la Clase 2, ya que sumó muy fuerte y además ganó por primera vez en la temporada. También se benefició con las deserciones de algunos contendientes al título y entre los que sumaron bien se encuentran Abdo Girala y Caíto Molé, quienes no podrán sacar la brida en San Juan, al igual que el Pelado.Más allá de la ventaja que aún ostenta, el único de los líderes que penó en esta fecha fue Maxi Martínez en la Promocional Fiat, lo cual aún le genera esperanzas de pelear por el cetro a sus rivales.Por todo esto, un circuito tan particular como El Zonda puede ser decisivo para los futuros campeones.