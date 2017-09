Ella lo confirmó: la "mejor" conquista de Dybala

Sin dudas que Paulo Dybala está atravesando su mejor momento en el fútbol europeo y eso se ha trasladado a su vida personal. Nuevamente el cordobés ha encontrado el amor gracias a Ginevra Sozzi, una bella modelo italiana.

Según la revista Spy, Ginevra y el futbolista de la Selección se conocieron en Formentera, en España, y "se gustaron a primera vista". La relación entre ambos fue lo que terminó con el noviazgo del delantero de la Vecchia Signora con Antonela Cavalieri, quién fuera novia del cordobés por varios años.

"Cuando conocí a Paulo, no sabía quién era. Desde entonces me cortejó con mensajes y gestos de cariño, a lo que yo respondí porque me aseguró que con su pareja estaba en crisis desde hacía tiempo", explicó Sozzi a la revista.

Esta es la primera vez que uno de los dos blanquea la relación. Hasta el momento, ninguno había hecho público su noviazgo. Ni siquiera había fotos de ellos juntos en las redes sociales, y sólo los paparazzi habían logrado retratarlos en algunos encuentros furtivos.

A Dybala también se lo había vinculado sentimentalmente a Oriana Sabatini, pero al parecer fue sólo un amor de verano. Su corazón tiene nueva dueña y le pertenece a una morocha muy sensual.

