Emiratos Árabes, del Patón Bauza, se quedó sin Mundial

Hace poco menos de un año, en cada entrevista que concedía, Edgardo Bauza derrochaba optimismo. "No sé a qué me voy a dedicar cuando gane el próximo Mundial", llegó a exagerar con una verborragia propia de Caruso Lombardi. Pero esa ilusión, sostenida solamente desde su propia fe, se esfumó rápidamente. Su pobre campaña al frente de la Selección Argentina tuvo su fin con el cambio de mando en la AFA. Y los millones de Emiratos Arabes lo sedujeron para ir a probar suerte en las Eliminatorias asiáticas. Su arriesgado desafío no tuvo éxito. Este martes, su selección cayó por 1 a 0 con Irak y el Patón verá el Mundial de Rusia por TV.





La empresa asiática no era sencilla. Emiratos Arabes ya estaba en una situación incómoda cuando el entrenador argentino se hizo cargo: se encontraba cuarto en un grupo donde se clasificaban al Mundial los dos primeros. El Patón no pudo enderezar el rumbo. Debutó con un empate 1-1 ante Tailandia, venció 2-1 a Arabia Saudita y este martes cayó con Irak para quedar definitivamente sin chances de ir a la Copa del Mundo.





Seguramente, el ciclo de Bauza continuará porque la intención de Emiratos Arabes es apuntar al Mundial de Qatar.