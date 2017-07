"En Central me ensuciaron", lamentó el actual defensor de River

Mientras el plantel principal de Central ya había entrado en licencia hasta ayer y con los pibes de reserva actuando por Copa Santa Fe, en Central retumbaron las declaraciones de Javier Pinola, quien desde Orlando (allí River está realizando la pretemporada), el ex defensor canalla disparó con munición gruesa. "En Central me ensuciaron muchísimo", fue una de las tantas frases que el defensor tiró con destino a Arroyito.

"Estoy muy dolido con todo lo que pasó. Siempre me brindé por el club, dejé todo, hasta costeé viajes a Europa para acelerar el proceso de recuperación de dos lesiones. Me ensuciaron muchísimo, se dijeron cosas que no son reales", sostuvo Pinola.

"Siempre me fui bien de cada club en el que jugué. No me dejaron jugar la última fecha (con San Martín de San Juan). Yo quería, pero la dirigencia no", agregó el zaguero, quien apuntó que su salida intempestiva de Arroyito tuvo que ver porque "me presionaron para que firmara un nuevo contrato, pero les dije iba a sentarme a hablar con ellos al final del torneo. Y a partir de ahí empezaron a ensuciarme".

Pinola advirtió que "no me escapé" de Rosario, "tal como algunas personas dijeron". Y agregó: "No me escapé como una rata y no soy traidor, lo hubiese sido si me hubiera ido a Newell's, sigo sin entender el enojo que hay en Central. Mi mujer me contó todo lo que pasó, las pintadas en el colegio donde iban mis hijos, las amenazas. Una cosa es que se metan conmigo y otra con mi familia. Me fui a Buenos Aires para descomprimir un poco la situación. No me porté mal con Central".

Hace pocos días Marco Ruben, capitán y uno de los máximos referentes del plantel canalla se refirió a la salida de Pinola de Central, cuestionando "las formas" en la que se dio. Y el defensor no dejó pasar la oportunidad. También se acordó del delantero. "Me sorprendió que Ruben siga hablando de mi salida, al otro día me pidió perdón y lo vamos a hablar cara a cara. Tenemos una relación de mucha amistad y confianza, sé cómo se expresa y por ahí se pasa. Pero lo respeto mucho. Por eso me callé la boca", sentenció.

"En Central estaba feliz, pero quería afrontar este desafío. River me vino a buscar una primera vez y le dije que no. Pero la segunda ya no", puntualizó Pinola, quien también hizo referencia al hecho de no haber podido viajar con la selección a Australia y Singapur porque "en Central tomé un medicamento que podía dar positivo en algún control sorpresa. Si bien tuve un estado gripal, no era para perderme una gira con la selección".