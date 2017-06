En el duelo de "viejitos", el que salió perdiendo fue Roger Federer

El tenista suizo Roger Federer , ex número uno del mundo, retornó al circuito después de dos meses y medio y cayó en los octavos de final del torneo ATP 250 de Stuttgart, Alemania, frente al local Tommy Haas por 2-6, 7-6 (10-8) y 6-4.Federer, ubicado actualmente en el 5to. lugar del ranking internacional y que partió como máximo favorito en el certamen alemán de 630.785 euros en premios, desaprovechó un match point en el tie break del segundo set, y finalmente cayó en tres frente a Haas, ex número dos, de 39 años.Fue el regreso del suizo (de 35) a las canchas después de más de dos meses fuera del circuito para recuperarse físicamente con vistas a la gira sobre césped.Federer, campeón este año en el Abierto de Australia y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, no participó de la temporada sobre polvo de ladrillo que finalizó en Roland Garros y en cambio se prepara para Wimbledon, tercer Grand Slam del año, donde buscará su octavo título.Federer, ganador de 18 Grand Slam en su exitosa carrera, jugará la próxima semana el torneo de Halle, también sobre césped y de categoría ATP 500.Haas, número 302 del mundo y quien recibió una invitación por la organización en Stuttgart, se enfrentará en cuartos de final a su compatriota Mischa Zverev (31), que venció 7-6 (7-1) y 6-2 al también alemán Yannick Hanfmann.