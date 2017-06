En los planes de Sampaoli

Bautista Merlini, mediocampista de San Lorenzo de Almagro, se mostró muy "contento" ante la posibilidad de integrar un futuro seleccionado y destacó que sería "un sueño" que el nuevo DT, Jorge Sampaoli , lo tenga en los planes para un eventual combinado local."Es un sueño que Sampaoli me tenga algún día en sus planes, es lo máximo jugar en la Selección, pero lo tomo con tranquilidad", sostuvo el volante 'azulgrana'."Es muy gratificante porque siempre trato de hacer las cosas bien, pero no me conformo con eso. Tengo que seguir mejorando y ser un gran jugador a largo plazo" reconoció en el programa radial Súper Mitre Deportivo."No me cuesta hacer el sacrificio, por que eso lo tengo desde chico, Diego (Aguirre) me da libertad en ataque, no me pide que me quede clavado en la banda, en reserva ya me empecé a acostumbrar a jugar de ese modo, y me siento cómodo" admitió el volante por izquierda, de 21 años."Estamos enfocados en entrar a la Copa, los resultados de la fecha pasada nos dejaron bien parados, y si sacamos buenos resultados en estas tres últimas fechas vamos a poder clasificar a la Libertadores" pronosticó."Dejamos puntos en casa en partidos que merecíamos ganar" agregó el extremo, que se inició en divisiones inferiores de Platense y que integra el plantel del 'Ciclón' desde agosto de 2013