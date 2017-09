¿En qué andan? La nueva aventura de Maxi López y su novia

Maximiliano López firmó con el Udinese para sumar un nuevo desafío a su carrera futbolística. Como su compañera, Daniela Christiansson también armó las valijas y lo siguió en lo que ella denomina una nueva "aventura".

La modelo, con algo de congoja, se despidió de Turín, la ciudad que los albergó durante los dos años que López jugó en el Torino.

"Ha llegado el momento de saludarnos Turín, una ciudad que hemos descubierto con un encanto increíble a principios de 2015. En esta ciudad donde estábamos demasiado bien, una hermosa ciudad de calidad y gente increíble! Has sido demasiada buena y nos has dado mucho amor. Nunca olvidaremos esta ciudad ❤ Gracias. Podríamos escribir tanto y durante tantos días ... ¡En una semana nos encontraremos nuevamente! ¡Ahora empieza una nueva oportunidad en Udine! Esperamos con interés esta nueva aventura", escribió Daniela, de la mano de su novio, el ex River.

maxi lopez.JPG