En su último amistoso, San Lorenzo goleó a Peñarol

San Lorenzo, potenciado por sus jugadores de recambio, goleó este sábado con Peñarol de Uruguay por 3-0 en el estadio Nuevo Gasómetro, en un partido amistoso de pretemporada.

El delantero Nicolás Reniero (32m. ST y 43m. ST), flamante refuerzo proveniente de Almagro (B Nacional), y Gabriel Gudiño (40m. ST), recientemente llegado de Atlético Rafaela, marcaron los tantos en un lapso de once minutos en el segundo tiempo.

En el equipo 'azulgrana', que recibirá el jueves que viene a Emelec de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, también se presentaron las otras incorporaciones de este mercado: Gonzalo Rodríguez (ex Fiorentina de Italia), que regresó al club luego de trece años en el fútbol europeo; Alexis Castro (ex Tigre) y Víctor Salazar (ex Rosario Central), quien ya había debutado en Guayaquil.

Sin dudas, las dos figuras más destacadas de las caras nuevas fueron Gudiño, gol y asistencia, y Reniero (entró por Nicolás Blandi, que se retiró con una molestia), autor de dos tantos, ya que apenas sumaron 15 minutos pero resultaron determinantes en el resultado con su frescura y eficacia.

Por su lado, Rodríguez mostró solvencia en la última línea, a pesar de que prácticamente no lo atacaron; lo mismo sucedió con Castro, quien entró a los 17m. del complemento, y resolvió bien cada vez que la pelota pasó por sus pies; y Salazar pasó sin problemas su prueba, como había sucedido en el juego de ida con los ecuatorianos.

Además, el ex Newell's Old Boys Maximiliano Rodríguez tuvo rodaje en el 'Manya' uruguayo, cuando entró en el inicio de la segunda etapa por Cristian "Cebolla" Rodríguez (ex Independiente), y mostró algunos destellos en la parte ofensiva.

San Lorenzo se enfrentará el próximo jueves a Emelec como local, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, en una serie donde está arriba por 1-0.

-Síntesis-

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Diaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Juan Mercier y Franco Mussis; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Peñarol: Kevin Dawson; Hernán Petryk, Ramón Arias, Fabricio Formiliano y Lucas Hernández; Walter Gargano , Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez y Nicolás Albarracin; Gastón Rodríguez y Cristian Palacios. DT: Leonardo Ramos.

Goles en el segundo tiempo: 32m. y 43m. Reniero (S) y 40m. Gudiño (S).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Maximiliano Rodríguez por Cristian Rodríguez (P), 17m. Gonzalo Rodríguez por Angeleri (S), Víctor Salazar por Díaz (S) y Alexis Castro por Mercier (S), 20m. Martín Boselli por Palacios (P), 31m. Nahuel Barrios por Mercier (S), Gabriel Gudiño por Cerutti (S), Rubén Botta por Belluschi (S) y Nicolás Reniero por Blandi (S), 33m. Fabián Piriz por Hernández (P) y 36m. Marcel Novik por Pereira (P).

Amonestados: Belluschi y Castro (S). Hernández (P).

Incidencias: Ramón Arias (P) vio la tarjeta roja a los 42m. del segundo tiempo.

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Nuevo Gasometro (Pedro Bidegain).