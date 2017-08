Enorme gesto de River con Wilson Severino

Wilson Severino, que se retiró del fútbol tras el partido entre Atlas y River por la Copa Argentina, jugará en el equipo Senior del Millonario.

El ex delantero de Atlas, hincha fanático de River, cumplirá su sueño de ponerse la banda y jugar con sus ídolos.

El ferroviario de 37 años fue invitado por Mario Argenta, dirigente y entrenador del equipo de veteranos que cuenta con jugadores como Ariel Ortega, Ramón Medina Bello, Pablo Lavallén y Ariel Franco, entre otros.

"Me invitaron a jugar con el Senior de River, que es algo que me tiene re emotivo. Me mandaron un mensaje hace un ratito nomás. No sé dónde puede terminar mi vida", expresó un emocionado Severino.