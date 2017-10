"Es imposible que no estén desilusionados conmigo"

Más allá de la autocrítica, en la previa del duelo de este miércoles contra Valenciennes por los 16avos de final de la Copa de la Liga, el entrenador también intentó enviar un mensaje optimista de cara al futuro: "Tenemos el potencial para terminar entre los primeros cinco de la tabla. El optimismo es inherente a la condición del futbolista que compite, el pesimismo está prohibido". Por otra parte, el DT se refirió a las críticas por parte de los hinchas: "Sin su apoyo seríamos menos fuertes, pero entendería si no nos apoyaran más".









Nada le está saliendo como esperaba a Marcelo Bielsa en Lille. Después de un arranque prometedor con un 3-0 sobre Nantes en la primera fecha de la Ligue 1, el equipo no volvió a ganar y, tras ocho jornadas consecutivas sin triunfos, quedó en el anteúltimo lugar de la tabla. Por eso, el Loco no dudó en reconocer el mal momento: "Estoy en este ambiente hace 30 años, no ignoro la gravedad de las circunstancias. Ya estuve en situaciones similares, pero.es imposible que la directiva y los jugadores no estén desilusionados con mi trabajo".