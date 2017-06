"Es lo más lindo que me pasó"

Omar Alberto Romero

romero.omar@diariouno.net.ar



Agustín Verdugo esta noche tendrá su tercer partido consecutivo de titular. El juvenil de 19 años está contento por esta oportunidad que le está dando el entrenador. "Estoy muy feliz por esta continuidad que estoy teniendo. Es muy importante la confianza que me ha dado Lucas Bernardi", dijo el volante en las horas previas al partido con Atlético de Rafaela.



–¿A medida que van pasando los partidos te sentís con más seguridad?

–En el debut con Vélez me sentí tranquilo y con Patronato estuve más suelto y tenía más confianza y seguridad. Ha sido muy importante el apoyo de mis compañeros, que me han respaldado mucho en estos primeros partidos que estoy teniendo en primera división. Cuando entro a la cancha lo hago con mucha seguridad.



–¿Lo disfrutás a este momento?

–Es lo más lindo que me puede pasar en el fútbol, poder jugar en la primera de Godoy Cruz. Hay que aprovechar estas oportunidades y entrenar al máximo.



–¿En qué aspecto tenés que mejorar?

–Me falta mucho todavía, tengo que seguir mejorando y creciendo día a día. En el fútbol tenés que trabajar mucho.



–¿Qué sentís al compartir los entrenamientos y las concentraciones con los jugadores de primera?

–Es algo muy lindo estar en este grupo, que es muy unido y muy fuerte, con mucha humildad. Todos los partidos dejo todo en la cancha para ganar.



–¿Los jugadores más experimentados te dan muchos consejos?

–Me han dado mucho apoyo para que entre tranquilo a la cancha y que no sienta nervios. Rodrigo Rey y Luciano Abecasis me hablaron mucho antes del partido con Vélez.



–¿Cuál es la mayor virtud de Lucas Bernardi?

–La confianza que nos ha dado a todos, después de los partidos nos habla para tratar de corregir los errores y no volver a cometerlos en el próximo partido.



–¿Cómo imaginás el compromiso con Atlético de Rafaela?

–Va a ser un partido difícil. Para ellos es una final porque quieren quedarse en la primera división y nosotros queremos ganar para poder seguir sumando puntos e intentar poder clasificar a la Copa Sudamericana. Vamos a intentar quedarnos con los tres puntos y seguir con esta racha positiva.