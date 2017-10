¿Es o no es? Hicieron una estatua para Pablito Aimar en Río Cuarto

El ex futbolista Pablo César Aimar tiene su propia estatua en su ciudad natal, Río Cuarto, la que será inaugurada el próximo miércoles 18 en los festejos de los 100 años de la asociación de fútbol riocuartense.



El monumento fue colocado en la Plazoleta del Futbolista, situado en la esquina de boulevard Julio Humberto Mugnaini y Guillermo Marconi, de esa ciudad distante a 226 kilómetros de Córdoba.



Sin embargo, y según publica cadena3, Oscar Daniel Melero, artista plástico de Laboulaye, contó que él le pidieron hacer a Aimar, pero que luego le dijeron que no podían emplazarla con el nombre del jugador porque existe una ordenanza que prohíbe este tipo de homenajes en vida.



La situación provocó que algunos dirigentes salieran a desmentir que se tratara de Aimar, pero las declaraciones del artista alimentaron las dudas.



Aimar, de 38 años, coordinador de la seleccionado nacional Sub 17, fue destacado jugador de River Plate, Valencia y Zaragoza de España, y el Benfica de Portugal, entre otros clubes.



Con el seleccionado argentino, fue campeón mundial sub 20 en Malasia 2007 y disputó las Copas del Mundo de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

aimar.jpg

aimar1.jpg