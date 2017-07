Escándalo: Maradona fue denunciado por acoso sexual en Rusia

maradona1.jpg

maradona2.jpg

El astro argentino Diego Maradona fue denunciado por acoso sexual por parte de una periodista rusa, a la que supuestamente quiso desvestir en un hotel de San Petersburgo, ciudad en la que se alojó con motivo de la final de las Copas de las Confederaciones.La mujer, identificada como Yekaterina Nadólskaya, aseguró que Maradona intentó quitarle la ropa cuando se quedaron solos en la habitación, a la que había subido con el propósito de hacerle una entrevista."Vino su ayudante me arrojó 500 dólares, y luego llamaron a los guardias de seguridad. Tres hombres me sacaron de la habitación. Ni siquiera me dejaron sacar mis cosas", dijo Nadólskaya según declaraciones al medio digital Lenta.ru.La periodista agregó que los policías se presentaron en el hotel a las ocho de la mañana y entonces le devolvieron el vestido."Me fui de allí con ellos. Nadie me ofreció disculpas", dijo Nadólskaya, quien dijo haber presentado la denuncia ante las autoridades de la ciudad.El Canal 5 de San Petersburgo ofreció una versión totalmente distinta de los hechos: según la cadena de televisión, la periodista comenzó a desvestirse ante Maradona y montó un escándalo cuando le pidieron que se marchara."Le deseo a Diego Maradona experimentar lo mismo que experimenté hoy. Y espero que alguien se comporte con él de la misma manera, porque en la vida todo lo malo vuelve. Que les vaya bien", dijo Nadólskaya.Fuente: Ovación Mendoza