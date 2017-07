Escenario de lujo para la pelea Selby- Barros

El viejo estadio construido en 1934 y bautizado como The Empire Pool, que sirvió como locación para los deportes acuáticos y el boxeo en los Juegos de Londres 1948 –ahí se consagró campeón Pascual Pérez–, fue remodelado entre 2005 y 2006. Tiene una capacidad de 12.500 personas.

Ahí han actuado, entre otros, Pink Floyd, The Beatles, Queen, Rolling Stones, The Police, Michael Jackson, David Bowie y The Who.

wembley1.jpg

El recinto que fue remodelado bajo un costo de 35 millones de libras esterlinas, tras la reapertura se creó una zona especial llamada Square of Fame, similar al Paseo de la Fama de Hollywood, donde diversas celebridades que han actuado en este estadio son homenajeadas con placas con sus nombres y la impresión de sus palmas; la primera artista homenajeada fue Madonna.

wembley2.jpg