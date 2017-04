Escuchá en vivo los partidos de los mendocinos del Federal A

La de este domingo será una jornada clave para los tres mendocinos que juegan el torneo Federal A. En sus zonas correspondientes, Gimnasia, Gutiérrez y Maipú juegan la penúltima fecha de esta parte del torneo y quieren seguir en carrera por un ascenso.

Por la fecha 8 (de 9) de la segunda fase, Gimnasia se presenta a las 17 en Cipolletti, y está obligado a sumar, en lo posible tres puntos. Hoy está quedándose fuera de la clasificación ya que pasan los dos primeros y el mejor tercero de ambas zonas (ver aparte). Pero el Lobo tiene un partido menos y todas las chances intactas.

En el once inicial, que viene de ganar en casa ante Villa Mitre 2 a 0, habrá una sola variante: Ezequiel Riera ingresará por Nicolás Arce (rotura de tendón de Aquiles).

La lesión de Nico golpeó al equipo esta semana, ya que el habilidoso volante era titular en el elenco que dirige Alaniz y será una baja sensible para lo que viene. Fue operado el miércoles pasado y tendrá al menos cinco meses de recuperación.

Cipolletti, más relegado, viene de ganar como visitante en Mar del Plata 2 a 0 y necesita ganar sí o sí para continuar con chances.

Vale aclarar que el campo de juego de Cipolletti es sintético debido a las condiciones climáticas del Sur argentino, por lo que Gimnasia debió entrenarse en las canchas de UNCuyo esta semana, que tienen el mismo piso.

Gutiérrez lo quiere abrochar este domingo

Por la reválida, que también va en camino a un ascenso pero más engorroso, Gutiérrez se presenta esta tarde en su cancha ante Juventud Unida de San Luis. Será la fecha 9 y penúltima. El Celeste salvó la categoría este miércoles, tras sumar un punto en San Juan tras el empate 2 a 2 a Desamparados.



El partido ante el Víbora dejó tres bajas: El arquero Martínez Gullota, Mauro Vizaguirre y Emanuel Díaz llegaron a la quinta amarilla. Luciano Silva atajará en reemplazo del ex Racing. Volverá al once Orue (estaba suspendido) y Elio Díaz marcará la punta izquierda y en el medio Ricardo Rosales ingresará por Díaz.



Si Gutiérrez gana, habrá clasificado a la siguiente instancia, si empata, dependerá de otros resultados para lograrlo en esta jornada.



Maipú visita al puntero

El Cruzado dejó en el camino tres puntos que dolieron mucho, porque este miércoles cayó como local ante Ferro de La Pampa y perdió el liderazgo de la zona A de la Reválida. Para colmo Independiente de Neuquén lo sigue de cerca sin perderle pisada.



Para seguir dependiendo de sí, Maipú debe sumar, y de ser posible, ganar. Entre los titulares no tendrá al defensor Patricio Berardo, quien llegó a la quinta amarilla el miércoles. En su lugar ingresará Javier Murcia.



Belgrano suma 4 triunfos al hilo: 2 a 0 a Independiente, 2 a 1 a Roca, 2 a 0 a Ferro y 2 a 0 a Belgrano. Salvo Ferro, el resto todos como local.