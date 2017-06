Raúl Broglia, presidente de Rosario Central, salió a pedir disculpas públicas a Rodolfo D'Onofrio, titular de River Plate, a quien trató de deshonesto y dijo que habría que "quemarlo en una plaza pública".

"Me equivoqué profundamente, no pienso que hay que quemarlo ni que es deshonesto. Pido disculpas a D'Onofrio, estoy muy arrepentido y no tendría que haber dicho eso. Se me salió la cadena pero quiero aclarar que no pienso lo que dije", señaló Broglia en declaraciones a Fox Sports.

Las declaraciones de Broglia surgieron hoy más temprano, a raíz de la salida de Javier Pinola del equipo rosarino para jugar en River, presumiblemente.





"A mí siempre me molesta la gente que habla de honestidad y no es honesta. Es la tercera vez que (D'onofrio) actúa así. Ya pasó con (Marcelo) Larrondo, (Víctor) Salazar y ahora con esto. A la gente que actúa mal posiblemente haya que quemarla", sentenció Broglia a distintos medios radiales y televisivos.

"Esta situación me demuestra que los tipos que hablan de honestidad son los peores. Él (D'Onofrio) dice que hay que quemar a la AFA, que hay que quemar esto, quemar lo otro, primero hay que quemarlo a él en una plaza pública", fue una de las frases repudiables del presidente del club de Arroyito.

Después, Broglia salió a pedir disculpas. "Llamé a D'Onofrio, pero todavía no sé si aceptó mis disculpas. Teníamos una relación distante pero buena. Por ejemplo, lo de Larrondo nos molestó pero al final hubo un acuerdo muy bueno y terminamos bien", aclaró.

"Lo de las pintadas en el colegio de los hijos de Pinola también es una barbaridad. No hablé con él todavía", expresó Broglia sobre otro hecho violento en relación con el posible pase del defensor a River.