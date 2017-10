Estudiantes pegó, Milan se la aguantó

milan estudiantes.jpg

Lucio A. Ortizortiz.lucio@diariouno.net.arEn el partido de ida por la final de la Copa Intercontinental el estadio San Siro, explotaba de alegría tras el 3 a 0 que le hizo Milan a Estudiantes de La Plata. El 8 de octubre de 1969, con un gol de Sormani y dos del argentino Néstor Combín, el equipo italiano campeón de Europa sacaba una gran ventaja para la revancha contra el mejor equipo de la Copa Libertadores de América.Los italianos, acostumbrados a un juego de mucho roce en los años sesenta, no se imaginaban lo que les aguardaba en la revancha. Estudiantes fue local en la cancha de Boca el 22 de octubre ante más de 45 mil personas.Osvaldo Zubeldía puso de titulares en Estudiantes de La Plata a: Alberto José Poletti; Eduardo Luján Manera, Ramón Aguirre Suárez, Raul Madero, Oscar Malbernat; Nestor Togneri, Carlos Salvador Bilardo, Marcos Conigliaro; Daniel Romeo, Juan Alberto Taverna y Juan Ramón Verón. Luego ingresó a los 8' del segundo tiempo Juan Miguel Echecopar por Bilardo.Para Milan jugaron: Fabio Cudicini; Angelo Anquilletti, Roberto Rosto, Karl-Heinz Schnellinger y Saúl Malatrasi; Giovanni Lodetti, Romano Fogli, Gianni Rivera; Néstor Combín, Pierino Prati y Angelo Sormani. A los 37' ingresó Giorgio Rognoni por Prati y a los 9' del segundo tiempo Luigi Maldera por Malatrasi.Cuando los italiano estaban haciendo movimientos de calentamiento Poletti tiró la pelota fuerte con las manos al grupo de visitantes y Aguirre Suárez también pateó otro balón. Comenzaba la provocación y en el partido siguieron las agresiones. Los jugadores de Estudiantes iban a buscar cada balón y trataban de tener contacto con los rivales, ya fuera empujando o pateando, con los codos y con los puños.El primer gol fue una viveza del Bambino de Oro, como llamaban a Gianni Rivera, que logró la ventaja para Milan. Inmediatamente el arquero Poletti tomó el balón y le pegó un pelotazo en la espalda a Prati.Al propio Gianni Rivera, autor del gol que le dio el título al Milan, le abrieron la cabeza entre Aguirre Suárez y Echecopar. Muchos años después declararía que se trató de una guerra y no de un partido de fútbol.Estudiantes abusó de la pierna fuerte y logró igualar con Conigliaro a los 43' y luego se puso arriba con Aguirre Suárez a los 45'.Después Estudiantes comenzó la guerra y fue el "club de la pelea". Aguirre Suárez estaba enfurecido y agredía con o sin pelota. Le rompió la nariz a Combín, lesionó a Prati y le pegó muy duro a Rivera.El defensor de Estudiantes terminó expulsado a los 22' de la segunda parte y salió aplaudido de la cancha. A Manera también lo expulsaron (42') y cuando terminó el partido Poletti salió corriendo del arco y agredió a Lodetti.A raíz de los incidentes ocurridos dentro del campo de juego, el gobierno de facto presidido por Juan Carlos Onganía detuvo a tres jugadores de Estudiantes, Alberto Poletti, Aguirre Suárez y Manera, quienes pasaron un mes en la cárcel de Devoto.Además Aguirre Suárez fue suspendido por 30 partidos, Manera por 20 y Poletti recibió una sanción de por vida por parte de la AFA, aunque luego los indultaron y pudieron seguir jugando.Néstor Combin fue arrestado por la policía argentina por insumisión (Combin había nacido en Argentina, pero a los 18 años fue a Francia para continuar su carrera sin haber hecho el servicio militar obligatorio).Después Zubeldía dijo: "Nunca ordené golpear. Al contrario, en el intervalo insistí en pedirles serenidad. No puedo disculpar lo que ya juzgó todo el mundo. Pero comprendo la desesperación de algunos jugadores, por todo lo que se jugaban. Ahora nos toca aceptar nuestras culpas".El Grafico puso: "No fue hombría, no fue temperamento, fue apología a la brutalidad".La Copa Intercontinental viajó a Italia.