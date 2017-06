Estudiantes, que quiere jugar la Libertadores 2018, recibe a Belgrano

Estudiantes buscará este sábado un triunfo, de local, sobre el colista Belgrano de Córdoba para reforzar sus chances de clasificarse a la Copa Libertadores de América de 2018 y maquillar el escándalo institucional que se generó esta semana por la decisión de Lucas Nardi de no asumir como entrenador, en la continuidad de la 28va. fecha del torneo de fútbol de Primera División.El partido se jugará desde las 16.15 en el estadio Ciudad de La Plata, contará con el arbitraje de Andrés Merlos y será televisado en directo por Canal 9.Estudiantes se ubica octavo con 47 puntos en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque un triunfo propio y un empate o derrota de Newell's Old Boys de Rosario e Independiente, ambos con 48, le permitirá posicionarse en un puesto de acceso a la Libertadores.Pero la actualidad institucional del equipo platense no es la ideal, ya que tras la renuncia de Nelson Vivas (tras su sorpresiva eliminación en la Copa Argentina ante Sport Club Pacífico de Mendoza) iba a asumir Lucas Nardi como interino.Sin embargo, un grupo de socios e hinchas se opuso a esto, ya que Nardi en el pasado realizó unas durísimas declaraciones en las redes sociales contra Carlos Bilardo, un ícono de Estudiantes.Finalmente, Juan Sebastián Verón, el presidente e ídolo del club platense, confirmó que Nardi no iba a asumir durante una conferencia de prensa, en la que declaró, además, que "tenia ganas de largar todo".Y en las últimas horas el propio Verón mencionó al uruguayo Gustavo Matosas, de 50 años, como el principal candidato a asumir la conducción técnica del equipo.A la espera del nombramiento del nuevo DT, Leandro Benítez dirigirá las últimas tres fechas del torneo, con el objetivo de clasificarse a la Libertadores.Belgrano, en tanto, se ubica último con apenas 22 puntos, sin ninguna posibilidad de acceder a alguna Copa, aunque sin problemas de promedios.Más allá de pelear por distintos objetivos, ambos equipos atraviesan sendas crisis futbolísticas, por lo que un triunfo es imperioso para ambos.: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Lucas Diarte; Facundo Sanchez, Rodrigo Braña, Juan Bautista Cascini y Sebastián Dubarbier; Javier Toledo y Juan Ferney Otero. DT: Leandro Benítez.: Lucas Acosta; Renzo Saravia, Cristian Lema, Lucas Aveldaño y Sebastián Luna; Guillermo Farré, Federico Lértora y Claudio Aquino; Lucas Melano y Mariano Barbieri; Fernando Márquez. DT: Sebastián Méndez.Arbitro: Andrés Merlos.Cancha: Ciudad de La Plata.Hora de inicio: 16.15.TV: Canal 9.