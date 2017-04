Explicó el significado de su tatuaje gigante

El hábitat suyo es el área. Como si se tratara de la selva y él fuera un león, Sebastián Driussi se transformó en el rey de la jungla para liderar la tabla de goleadores en lo que va del Campeonato 2016/17. De gran presente, quiso aprovechar el rugido frente a Sarmiento para exhibir un dibujo espectacular.

Cuando logró el tanto de la apertura del marcador a los cuatro minutos del segundo tiempo, el delantero nacido en San Justo, provincia de Buenos Aires, miró hacia la platea Belgrano Baja e inmediatamente levantó la camiseta para descubrir el increíble tatuaje que se hizo en la espalda.





¿Por qué eligió un león? "Es un símbolo de fuerza, de coraje y de poder" le contestó Driussi, con una sonrisa, a La Página Millonaria. Y durante la rueda de prensa agregó: "Me lo tatué hace dos semanas. Me falta una parte y quería mostrar lo que me estoy haciendo".

Con el viaje a Ecuador por delante, el atacante de 21 años deberá esperar unos días para finalizar esa obra que tanta atención causó en el momento y después en las redes sociales. Le restan algunos detalles mínimos para lucir aún más ese león que disfruta al observarse delante de un espejo.





Fuente: La Página Millonaria