Facebook transmitió Argentina-Brasil con los relatos de Pelé

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dejó fuera de la transmisión del amistoso entre Brasil y Argentina a la poderosa cadena Globo, a la que no le vendió los derechos, y sí hizo un acuerdo con dos canales estatales de escaso rating y con Facebook, en un nuevo modelo de negocios a través de nuevas plataformas.Pelé fue el principal comentarista de la transmisión oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol, mediante CBFTV, que contó con un relato acrítico y con menos intervenciones de especialistas para analizar el partido entre las selecciones de Tite y Jorge Sampaoli en Melbourne.Según Folha de Sao Paulo, Pelé cobró 130.000 dólares por comentar el partido.La CBF cortó el monopolio histórico de Globo luego de que la emisora se negara a pagar la cifra de casi 5 millones de dólares por la transmisión del encuentro.El acuerdo comercial logrado fue claramente para evitar que Globo dijera que sí: un acuerdo con Facebook inaugura una nueva era de transmisiones online.La empresa estadounidense de Mark Zuckerberg se encargó de comercializar los espacios y según el sitio de noticias de UOL se espera que gane 3 millones de dólares por este trabajo y entregar 1 millón de dólares a la CBF.También, la transmisión se realizó por los canales públicos TV Brasil (del gobierno federal, con programación reducida luego de la asunción de Michel Temer el año pasado) y la clásica TV Cultura, la señal pública del estado de San Pablo.La CBF se encargó de comercializar a favor de estas emisoras los espacios de televisión, logrando una facturación extra a la de Facebook y la del sitio UOL, cuya propiedad es del estado de San Pablo.Las publicidades del entretiempo fueron todas de los patrocinadores de la CBF, cuyo presidente, Marco Polo del Nero, evita salir del país por los rumores que podrían vincularlo al Fifa-gate, en el que fue detenido y procesado su ex jefe, José María Marín, con prisión domiciliaria en Nueva York.El periodista Juca Kfouri, el diario Folha de Sao Paulo y la radio CBN, dijo que el cambio de rumbo de la CBF forma parte de una avanzada de ex gerentes de la TV GLobo que se aliaron al empresario indio Lalit Modi, que busca romper el monopolio de la televisación tradicional en espectáculos deportivos con nuevas plataformas mediante su empresa Take4Content.La televisación mediante las redes sociales y con canales exclusivos de los clubes había sido inaugurada este año en el campeonato estadual del estado de Paraná: las entidades rechazaron por escasa la oferta de Globo y decidieron transmitir por internet el clásico Atlético Paranaense-Coritiba.