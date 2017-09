Federer comparó a Delpo con un superhéroe

Roger Federer se rindió a los pies de Juan Martín del Potro, quien protagonizó el partido y la remontada "épica" del US Open después de superar, con fiebre, una desventaja de dos sets y dos pelotas de partido ante el austríaco Dominic Thiem, sexto cabeza de serie.

"No me sorprende la manera como lo hizo y llegó al quinto set, y aunque no lo pude ver porque estaba en tratamiento y no miraba el teléfono, al final comprendí que iba a ser mi rival", comentó Federer, que alabó el gran tenis de Del Potro y lo comparó con Thor, el superhéroe de historietas de Marvel.

"Es genial verlo de nuevo en el Tour", destacó Federer, que se tendrá que enfrentar por vigésima segunda vez a Del Potro con ventaja a su favor por 16-5 en los 21 anteriores. "Eso no significa nada, ni tampoco que lo ganase en el pasado torneo Masters 1000 de Miami, porque los dos hicimos un buen partido"."Jugar con él acá, de nuevo, después de la épica final del año 2009, será algo grandioso para ambos", reiteró Federer en la sala de prensa después que ya lo había dicho a pie de pista nada más concluir el partido frente a Kohlscreiber.Federer reiteró que no sólo motiva el enfrentarse a uno grande como del Potro sino que además es especial hacerlo ante una buena persona que ha luchado para superar las adversidades de las lesiones."Todos sabemos la secuencia de lesiones complicadas que sufrió en las muñecas a lo largo de los años y verlo de nuevo, feliz, jugando y ganando a los mejores como Thiem, es algo maravilloso para nuestro deporte", subrayó Federer.