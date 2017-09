Federer: "Del Potro jugó como un león"

El suizo Roger Federer , considerado por los especialistas como el mejor de todos los tiempos, y con una colección de 19 títulos de Grand Slam, cinco de ellos en el US Open, mostró su grandeza aún en la derrota y destacó que Juan Martín Del Potro "jugó como un león" en el partido de cuartos de final que ganó el argentino esta madrugada."Del Potro jugó como un león. Creo que no jugué bien, cometí demasiados errores y él mostró más condiciones para ganar", comentó Federer, de 36 años, en la conferencia de prensa que ofreció esta madrugada en Nueva York.El suizo, quien había perdido con Delpo la final del US Open en 2009, reconoció que siente fuertes dolores en la espalda desde que comenzó el US Open, aunque no lo puso como excusa para la derrota por 7-5, 3-6, 7-6 (10-8) y 6-4 en dos horas y 50 minutos."La forma en que estoy jugando ahora no es buena, sufrí molestias en la espalda que no me permitieron estar en un nivel alto. De todas maneras, Del Potro estuvo mucho mejor y se merece haber ganado. Mi juego no fue lo suficiente bueno, ni física ni mentalmente", concluyó el suizo, campeón este año en Australia y Wimbledon, y con un record de 18 triunfos una sola derrota, la de anoche, en 2016 en torneos de Grand Slam.