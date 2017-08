Frente a River Plate debutaba Maradona

M ientras Barcelona jugaba partidos amistosos en Nueva York, en España e Italia se cruzaban llamados y telegramas para ponerse de acuerdo. El Napoli quería a Diego Armando Maradona y los catalanes querían desprenderse del jugador por diversos conflictos.Así Diego jugaba el 28 de mayo de 1982 en la derrota 5 a 3 contra el Cosmos en el Giants Stadium y empataba 2-2, y luego le ganaba por penales a Fluminense el 3 de julio en East Rutherford. Fueron las últimas dos apariciones de Diego con la camiseta de Barcelona.Luego de idas y vueltas se produjo el pase y el diario El País de España publicó en su edición del 1 de julio de 1984 que "el Barcelona, finalmente, traspasó anoche el jugador argentino Diego Armando Maradona al Nápoles de Italia, por la cantidad inicialmente pactada de 7,5 millones de dólares. Las negociaciones, que según el portavoz del Barcelona, Joan Gaspart, se habían roto el viernes tras la petición azulgrana de más dinero, pero después se hizo por lo acordado. Según el presidente del Barcelona, Josep Lluís Núñez, el giro se produjo tras llegar al convencimiento de que no se podía mantener en la plantilla a un jugador que estaba a disgusto.El contrato se firmó anoche en el aeropuerto de El Prat tras la llegada urgente, desde Nápoles, de Corrado Ferlaino, presidente del club italiano".Maradona declaraba a Antena 3: "Lo mejor es irme y prefiero hacerlo sin decir barbaridades. En la reunión del pasado viernes no llegamos a las manos porque creo que somos razonables. Era como hablar con una pared. Pero yo sabía que, con un poco que fueran inteligentes, darían la vuelta al asunto".La operación del traspaso de Maradona al Napoli quedó cerrada de la siguiente forma: "3 millones de dólares al contado, 2 millones, en setiembre de 1985; otros 2 millones de dólares en setiembre de 1986. El Napoli abonará en intereses, además, el 8% del segundo pago y el 16% del tercero. El Barcelona, al que Maradona le costó 10 millones de dólares (pasó de Boca al Barcelona el 4 de junio de 1982), pagará al Argentinos Juniors lo que todavía le adeuda del traspaso. La comisión que percibirán los intermediarios por el pase al Nápoles será pagada por los dos clubes.De los 10 millones de dólares que se comprometió a pagar Barcelona en 1982, le correspondieron el 66% a Argentinos Juniors y el 34% a Boca".El periodista Walter Vargas en una nota recordaba el primer partido de Maradona , que fue la presentación jugando los 90 minutos.Nada menos que River Plate fue el rival en el estadio San Paolo en el amistoso, en donde Diego pisó el césped con la celeste napolitana."Aquel partido amistoso jugado ante 80 mil napolitanos terminó 0-0, el 19 de agosto de 1984 frente a un River poblado de estrellas (Norberto Alonso, Enzo Francescoli, Carlos Tapia, Américo Gallego, Julio Olarticoechea, Héctor Enrique), reunió en el Napoli a dos jugadores argentinos, Maradona y Ricardo Daniel Bertoni".Los once de Napoli ese día fueron: Castellani; Bruscolotti, Marino, Ferrario, Boldini; Celestini (Cafarelli), Del Fiume, Casale, Maradona; Penzo y Bertoni. Y River Plate salió con: Gay; Gordillo, Borelli, Nicosia (jugó en San Martín Mza), Olarticoechea; H. Enrique, Gallego, Alfaro, Alonso (Tapia); Francéscoli y Teglia.Nació el amor entre Diego y la gente de Napoli, en la temporada 84/85 el equipo terminó octavo, pero en la siguiente terminó tercero y se clasificó a la Copa UEFA después de una gran campaña que anticipó cuatro vueltas olímpicas: la Serie A de 87/88 y de 90/91, la Supercopa de Italia del 90 y la Copa UEFA de 1989.Y Vargas recuerda: "Aquel primer título, rubricado el 10 de mayo de 1987, desató un júbilo sin precedentes en las calles de Nápoles y de algún modo selló a fuego y para siempre la idolatría a Maradona, cuya campaña en el profundo sur italiano constó de 115 goles en 259 partidos".El 17 de marzo de 1991, por la fecha 25º, el Nápoles le ganó por 1-0 a Bari. Maradona fue elegido para el control antidoping que finalmente daría positivo por cocaína. La Federación italiana le impuso una sanción que lo alejaría de los estadios durante 15 meses, sanción que fue ratificada por el Comité de Apelación. Ese fue su último partido en Napoli.