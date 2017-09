¿Fue penal? Los de Independiente se fueron re calientes del Malvinas

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, cuestionó el penal que sancionó el árbitro Patricio Loustau y que derivó en el gol de Godoy Cruz en la derrota de su equipo por 1-0 en el Malvinas, por la cuarta fecha de la Superliga del fútbol argentino.

"Me pareció que no fue penal. Pero tengo que ver la jugada de nuevo. Pero no sé si fue o no. Tampoco hablé con (Juan) Sánchez Miño", afirmó Holan.





Esta es la jugada:

Embed ¿ERA PENAL?#SuperligaxFOX | Sánchez Miño sujetó a Báez en el área y Loustau no dudó. Dale RT si pensás que fue penal o me gusta si no. pic.twitter.com/aI0dTaaoJs — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 24 de septiembre de 2017





"Igualmente lamento la derrota porque no nos patearon al arco. Tuvimos muchas chances claras de gol y no las convertimos", agregó.





El gol del Morro:

Embed





En Twitter:

Embed Tweets sobre penal godoy cruz