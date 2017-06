Fuerte temblor en Boca: el Apache le puso los puntos a Román

Carlos Tevez cargó duro contra Juan Román Riquelme, otro ídolo de Boca, al asegurar que "afuera de la cancha deja mucho que desear" por sus continuas críticas para menospreciar al equipo "xeneize" cuando no obtiene buenos resultados.



"Respeto a Riquelme como ídolo. Antes no tenía amigos periodistas y ahora toma mates con ellos. Me banqué un año y medio que hablara", reveló Tevez desde China, en un mano a mano con TyC Sports.



"Riquelme siempre tira para abajo a los jugadores de Boca, no les hace bien. Habla cuando el equipo anda mal o le va bien a River. Era un ídolo adentro de la cancha, pero afuera deja mucho que desear", lanzó.



"Boca está por encima de cualquier ídolo. No es Tevez, Riquelme o cualquier otro jugador: es su pueblo".