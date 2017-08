Funes Mori, a puro doblete

Embed

El delantero argentino Rogelio Funes Mori, ex jugador de River Plate, anotó dos goles en la victoria de Monterrey, que goleó al Toluca por 4-1 y alcanzó el primer puesto del torneo Apertura de México, al completarse la sexta fecha.El encuentro se jugó en el estadio BBVA de Guadalupe y, además, para Monterrey, dirigido por el argentino Antonio Mohamed y líder con 16 puntos, marcaron el paraguayo Jorge Benítez y el colombiano Dorlan Pavón.El equipo del Turco tuvo además en la cancha a los argentinos José María Basanta (ex Estudiantes de La Plata y Olimpo de Bahía Blanca), Neri Cardozo (ex Boca) y Nicolás Sánchez (ex Nueva Chicago, River, Godoy Cruz y Racing Club).El gol del Toluca fue anotado por el argentino Gabriel Hauche, ex delantero de Temperley, Argentinos Juniors y Racing Club, y jugaron sus compatriotas Jesús Méndez (ex River, Boca, Olimpo de Bahía Blanca, Rosario Central e Independiente), Rubens Sambueza (ex River), Ricardo "Droopy" Gómez (ex Argentinos, Independiente y Quilmes), Santiago García (ex Rosario Central) y Alexis Canelo (ex Almirante Brown y Quilmes).