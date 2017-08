Gago habló de Boca y la hipotética chance de jugar en la Selección

gago.jpg



El mediocampista Fernando Gago reconoció este martes que "es momento de confirmar el campeonato logrado" ya que un club como Boca siempre debe ir por más.Luego de golear 5 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta para clasificarse a los 16avos de final de la Copa Argentina , el futbolista advitió: "no nos podemos conformar y quedarnos con el pasado"."Lo más importante es hallar un buen funcionamiento para el campeonato y la Copa. A veces estos partidos antes rivales de otras categorías te complican porque dentro del campo se equiparan con las ganas y el entusiasmo", reconoció.En una entrevista concedida a, confesó que este triunfo "es bueno para el futuro" y sostuvo que "el club necesita la ambición de lograr más objetivos".Sobre Edwin Cardona, uno de los refuerzos de Boca, Gago no dejó dudas: "Es un jugador de selección. Está adaptándose rápido al fútbol argentino y tiene unas condiciones increíbles. Ojalá pueda seguir demostrando. Te puede definir un partido en una individualidad o una pelota parada".En tanto, el mediocampista afirmó que "hay tres competencias importantes (torneo, Copa Argentina y la Libertadores de 2018) en la que tenemos la obligación de pelear todo porque estamos en Boca".Por último, manifestó no pensar en una hipotética chance en la Selección argentina: "Después de las dos lesiones, pienso a corto plazo. Ese es un sueño, pero no tengo la obligación de volverme loco si no me llaman. Prefiero pensar en el día a día".Brown de Madryn pidió este martes postergar el partido ante Boca, que está programado para el 23 de agosto, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.En una nota enviada al presidente de la AFA , Claudio Tapia, el club patagónico pidió que se tome en cuenta que recién esta semana volverá al trabajo tras haber disputado el torneo de la Primera B Nacional "Tenemos una renovación casi total del plantel. Por eso, solicitamos que prime la cordura y se reprograme el encuentro", dijo Brown en la misiva.