Gallardo está feliz: uno que se va y otro que llega

Mientras Marcelo Gallardo ultima detalles para enfrentar Atlas de la Primera D por Copa Argentina también aguarda por la llegada del volante uruguayo Nicolás De La Cruz.

El hermano del ex River Carlos Sánchez arribará este martes al país para realizarse la revisión médica y luego firmar su contrato. El club le compraría entre el 25 % y el 30% del pase del jugador a Liverpool de Uruguay por una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

Embed Me toca despedirme de Liverpool el equipo al cual me abrió sus puertas hace 8 años Soy un agradecido a todos Gracias y hasta la vuelta !⚫️ pic.twitter.com/ssP0Vi20FG — Nicolás De La Cruz (@Nicodelacruz10) 11 de agosto de 2017

De esta manera, el futbolista de la Selección uruguaya Sub20 podrá cumplir su deseo de quedarse en América Latina -en noviembre será padre por primera vez- y jugar en el Millonario. Todo será posible gracias a que se resolvió la salida de Arturo Mina, quien emigrará a Malatyaspor de Turquía y liberará el cuarto cupo de extranjeros -el resto lo ocupan Mayada, Moreira y Borré-.

"Mucho se habló de los equipos, pero me tocó esperar y ya se ha dado. No soy de hablar tanto, pero gracias a Dios me toca partir al Malatyaspor donde me esperan para la revisión médica y firmar unos documentos, lo bueno es que todo este tiempo me he mantenido entrenando, tanto en las vacaciones como en Buenos Aires", dijo el defensor ecuatoriano en diálogo con diario Extra de su país. "Estoy feliz. Yo lo que deseo es jugar, el fútbol es mi vida, mi pasión y sé que en Turquía me va a ir bien".