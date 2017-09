Gallardo le pegó "sutilmente" a los dirigentes de Boca

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, salió este viernes al cruce de la dirigencia de Boca Juniors, al asegurar que "la gente seria no duda del 8 a 0" que su equipo le propinó a Jorge Wilstermann de Bolivia la semana pasada en la revancha de un cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El "Muñeco" insistió con la defensa del histórico logro de River, luego de las dudas sembradas por el presidente de Boca, Daniel Angelici, y el secretario general, Christian Gribaudo, acerca del rendimiento y la disposición de los futbolistas bolivianos en el estadio Monumental.

"La gente seria del fútbol lo toma cómo lo que fue, un equipo muy superior a otro, totalmente superior de principio a fin... Me parece poco serio hacer demagogia con el hincha, no es serio eso pero no le presto atención", analizó Gallardo.

En referencia a las declaraciones de Angelici, que dijo que el equipo boliviano parecía amateur, el DT de River prefirió no avanzar: "Tenemos muchos objetivos de acá a fin de año como para dispersarnos en cosas menores".

"Se habló mucho del tema del partido con ecos de afuera, sobre todo del simpatizante externo, pero creo que el fútbol y la gente seria que sabe adentro cómo son las cosas no entra en esas cuestiones que no hay que prestarle atención", minimizó.





Fuente: Telam