Gallardo se calentó y le puso fin a los rumores

El entrenador de River Plate Marcelo Gallardo anunció que seguirá en su cargo "hasta fin de año", porque así se lo prometió al presidente 'millonario' Rodolfo D'Onofrio, aclarando versiones respecto del interés de Olympique Lyon, de Francia, por contar con sus servicios a partir de julio."Me tomó de sorpresa", reconoció el Muñeco sobre las declaraciones del vicepresidente millonario Jorge Brito , y pidió que "respeten algunas cuestiones que tienen que ver con una forma de vivir".

"Si yo no me expreso, no tienen que expresarse públicamente", tiró fastidioso.

"A D'Onofrio le prometí seguir hasta el final del año, que es cuando concluye su mandato y termina mi contrato, y lo voy a cumplir; después no sé cuánta agua puede correr debajo del puente", advirtió Gallardo en los pasillos del estadio de Lanús, luego de consumarse la victoria sobre el conjunto local por 3 a 1.